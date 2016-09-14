Жюли: «Месси в 16 лет «убивал» защитников «Барселоны»

Бывший игрок «Барселоны» Людовик Жюли рассказал об истории, связанной с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Когда аргентинцу было 16 лет, он был привлечен к тренировкам с основным составом команды, в виду отъезда футболистов в национальные сборные. Командой на тот момент руководил Франк Райкард.

«Месси тогда было 16 лет, но уже тогда он заставлял нас всех почувствовать свою ничтожность. Его безбожно били по ногам, потому что он ставил других игроков в неловкое положение. Но Лео молчал, если он падал, то вставал и играл дальше. Мы были просто шокированы. Он обводил четырех защитников «Барселоны», те бесились, а он забивал гол. За это оборона играла против него чудовищно жестко. Но он терпел. Он ведь инопланетянин. Он просто нас всех «убивал», – заявил Жюли.