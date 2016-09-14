Дефур: «Если бы не сломал ногу – перешел бы в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Бернли» Стивен Дефур заявил, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад, однако перелом ноги помешал этому переходу. По словам футболиста, манкунианцы активно интересовались им, но после травмы он и сам не смог выйти на прежний уровень.

«Перед травмой за мной активно следил «Манчестер Юнайтед», но я получил такую тяжелую травму – это было очень сложно для меня. У меня был открытый перелом, и вместе с ним сломалась моя мечта сыграть в Лиге чемпионов. После того, как я восстановился, выйти на уровень, который позволил бы играть на «МЮ» так и не удалось», – заявил бельгиец.