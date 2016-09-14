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  • Пресс-служба «Кубани»: «Рукоприкладства не было. Был эмоциональный разговор»

Пресс-служба «Кубани»: «Рукоприкладства не было. Был эмоциональный разговор»

14 сентября 2016, 12:21
2

Пресс-атташе «Кубани» Вячеслав Иванов прокомментировал информацию об избиении защитника Игоря Армаша заместителем коммерческого директора Эролом Кумсаровым. По словам Иванова, никакой драки не было. Имел место эмоциональный разговор.

«То, что стало достоянием общественности на некоторых ресурсах, в корне не соответствует действительности. Никакого рукоприкладства не было. Был эмоциональный разговор. Случился он во время командного совещания, где затрагивались игровые и также финансовые аспекты. Да, поговорили на повышенных тонах, но не более того. Игорь Армаш вышел на вечернее занятие. Все остальное сильно раздуто в силу того, что происходило ранее», – заявил глава пресс-службы кубанского клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Армаш Игорь
Комментарии (2)
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Фан666
1473846262
Да хрен они чего признают. Так значит и ранее друг друга метелили!
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опус 2
1473856887
Да,неладно что то в Кубани!
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