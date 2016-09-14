Ярмоленко: «Забили гол и поверили в то, что игра дается легко»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко отметил, что его команда уступила в первом туре группового этап Лиги чемпионов «Наполи» (1:2) за счет необязательных пропущенных голов.

– Наверное, забили гол и поверили в то, что игра дается легко, что сейчас забьем еще. А в итоге получили один за другим два не слишком логичных мяча в свои ворота. Такие голы всегда неприятные.

– Как команда восприняла поражение?

– Считаю, что нужно с высоко поднятой головой идти дальше. Играли мы неплохо. Думаю, болельщики остались довольны. Да, результата нет, но качество игры удовлетворяет. Обидно только, когда арбитр удаляет футболиста в середине второго тайма в ситуации, которая этого не заслуживала. Вдесятером играть против такого соперника как «Наполи» сложно. Думаю, если бы не было красной карточки, зрители увидели бы 20 минут очень хорошего футбола.