Ребров: «Динамо» играло с желанием»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи» отметил, что его коллега Маурицио Сарри произвел на него впечатление.

«Для нас этот матч получился очень сложным. Но еще до его начала мы понимали, что так и будет. Я не могу в чем-то упрекнуть своих игроков. В конце концов всегда можно найти позитивные моменты.

Все видели, что «Динамо» играло с желанием. Можно выделить два ключевых момента: в конце первого тайма, когда Милик забил два гола один за другим, и красная карточка Сидорчука во втором тайме.

Сарри? Он хорошо изучил нашу команду и произвел хорошее впечатление», – заявил Ребров.

Матч «Динамо» Киев – «Наполи» закончился со счетом 1:2.