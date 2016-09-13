Мутко: «Препятствовать Шейдаеву в смене гражданства РФС не мог»

Министр спорта России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал смену гражданства нападающего «Трабзонспора» Рамиля Шейдаева с российского на азербайджанское. По словам Мутко, РФС не мог препятствовать футболисту в этом процессе.

«Вы очень правильно озабочены проблемой смены спортивного гражданства футболистами. Но задайте вопрос Шейдаеву, его родителям. Мы не можем препятствовать. У нас очень многие меняют гражданство. К сожалению, это выбор людей, мы не можем их переубедить. Он сделал этот выбор вместе с родителями. Это же не как в армию призвать», – заявил министр спорта России.