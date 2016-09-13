Сонг: «В «Рубине» собраны отличные игроки. Нам просто нужно время»

Полузащитник «Рубина» Александр Сонг попросил болельщиков дать команде немного времени, чтобы сыграться и начать давать положительные результаты на постоянной основе.

«У нас в команде собраны отличные игроки, просто каждому коллективу нужно время для приобретения оптимальной формы. Всем футболистам непросто, потому что это другая страна, другой футбол, все по-другому. Я знаю, что болельщики иногда этого не понимают, как работает эта система, и требуют побеждать в каждой игре. Мы счастливы, мы вместе одержали победу в сложном матче и теперь будем готовиться к следующему», – заявил Сонг.