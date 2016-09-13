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    Сонг: «В «Рубине» собраны отличные игроки. Нам просто нужно время»

    Полузащитник «Рубина» Александр Сонг попросил болельщиков дать команде немного времени, чтобы сыграться и начать давать положительные результаты на постоянной основе.

    «У нас в команде собраны отличные игроки, просто каждому коллективу нужно время для приобретения оптимальной формы. Всем футболистам непросто, потому что это другая страна, другой футбол, все по-другому. Я знаю, что болельщики иногда этого не понимают, как работает эта система, и требуют побеждать в каждой игре. Мы счастливы, мы вместе одержали победу в сложном матче и теперь будем готовиться к следующему», – заявил Сонг.

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.09.2016 09:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 13 сентября 2016, 10:50

      Удачи Рубину

      1
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      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > Тима 88 13 сентября 2016, 13:28

      особенно в следующем матче!

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