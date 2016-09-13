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    Алдонин: «Не стоит превозносить успехи «Спартака»

    Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин считает, что еще рано говорить об успехах «Спартака».

    «Не стоит забегать вперед, пока «Спартак» побеждает с минимальным счетом. Да, красно-белые играют с большим желанием и самоотдачей, но я не стал бы преувеличивать и превозносить успехи определенного клуба.

    ЦСКА, например, не проиграл пока ни одной игры, а Траоре начал забивать, и это тоже большой плюс. Армейцы открыли новый стадион, думаю, это положительно скажется.

    Приблизиться к лидерам могут «Краснодар» и «Локомотив». Семин относится к той категории тренеров, которые могут потрепать нервишки любой команде и добиться хороших результатов. Не стоит забывать о «Ростове», – заявил Алдонин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2016 00:54
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 сентября 2016, 18:08

      Рано говорить о чемпионстве, но о реальных трёхочковых успехах говорить завсегда можно и нужно.

      -1
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 13 сентября 2016, 14:47

      Забавно что эту тему толкают только те,кто к Спартаку не относиться)))

      6
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 сентября 2016, 14:19

      Не будем. Также, как и успехи ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 13 сентября 2016, 14:10

      А кто превозносит? Каррера очень рассудительно говорит в своих интервью.

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 13 сентября 2016, 14:08

      кони как уже 3 года выезжают на 1:0

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 сентября 2016, 12:51

      конечно не стоит забывать о Ростове,также о Гиннере и админ и кабинет ресурсах,а вот про Алдолнина стоит забыть

      1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 13 сентября 2016, 12:38

      Да никто не сомневается, что при необходимости кони включат кабинетные ресурсы нетолько что бы набирать очки, но и кого то их лишать! А пока мы сильнее и заряженее любой команды рфпл!

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 сентября 2016, 12:29

      Эй, вы, поосторожней! Вдруг вы второго Бубнова чмырите...

      0
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      Рейтинг: +10

      sdg4tdh 13 сентября 2016, 11:35

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 13 сентября 2016, 11:29

      не гавкайте- Каррера сказал что могут выиграть и все а бомжи сразу хлеборезки открыли

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