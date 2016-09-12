Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Скрипченко: «Рубин» был сильнее нас во многих компонентах игры»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко подчеркнул, что его команда потерпела заслуженное поражение от «Рубина» в матче 6-го тура чемпионата России.

    «Во многих компонентах игры соперник нас превзошел. Стартовые 20 минут матча мы не могли взять контроль над мячом. Игроки «Рубина» почувствовали это, после чего начали создавать моменты.

    Мы пытались сравнять счет после пропущенного гола, но футболисты «Рубина» были быстрее нас. Мы допустили серьезные прорехи в обороне, когда пропускали», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 22:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11