Грасия: «После победы над «Уралом» с наших плеч свалился большой груз»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 6-го тура чемпионата России (3:1).

«Встреча получилась довольно-таки цельной. Мы имели много моментов, а также могли гораздо раньше упрочить преимущество. Однако сегодня я не хочу быть строгим к своим игрокам. Их стоит похвалить за то, что получилось, а не ругать за нереализованные моменты.

Благодаря этой победе с наших плеч свалился груз весом 20 килограмм. Напряжение уходит, но вряд ли нам будет легче в дальнейшем», – заявил Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».