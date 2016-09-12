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    Черевченко вернется к тренерской работе не ранее следующего года

    Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко отметил, что некоторое время отдохнет от тренерской работы. 42-летний специалист решил взять паузу в карьере на непродолжительный период.

    «На данный момент у меня никаких предложений от клубов нет. Сейчас я не планирую работать, возьму паузу на несколько месяцев», – сказал Черевченко.

    Напомним, Черевченко руководил железнодорожниками с мая прошлого года, завоевав с командой Кубок России-2014/15. В минувшем розыгрыше РФПЛ красно-зеленые под его руководством финишировали на шестой строчке в турнирной таблице. В августе тренер покинул свою должность по собственному желанию.

    Источник: ТАСС

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    12.09.2016 13:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 12 сентября 2016, 16:49

      Гнать надо Сёмина и возвращать Черевченко.

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 12 сентября 2016, 15:14

      Грамотный тренер. Удачи ему!!! И новых назначений.

      3
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      Рейтинг: +215

      iuda 12 сентября 2016, 15:10

      Сначала Олю надо пристроить - потом она к себе возьмёт

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 12 сентября 2016, 14:43

      Уфу тренировать только

      0
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