Михайлович: «Бред, когда тебя четыре раза удаляют за пинок бутылки с водой»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович, удаленный в матче с «Аталантой» за пинок бутылки с водой, выступил с критикой в адрес арбитров встречи.

«Я не хочу что-то говорить о судье, но я злюсь, и для этого есть причина. Это бред, что за два года меня четыре раза удалили за такие мелочи, как пинок бутылки. Судьям нужно уделять больше внимания тому, что происходит на футбольном поле. Что касается пенальти, то нас слишком сурово наказали. Де Сильвестри уже находился на земле, он отвернулся от мяча и не видел соперника.

Могу ли я быть доволен этим матчем? Конечно же нет. В первом тайме мы слишком нервничали и создали мало моментов. Ничья была бы справедливым результатом. Наша цель – побеждать в каждом матче, показывая свою игру», – сказал Михайлович.

Напомним, матч 3-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Торино» закончился со счетом 2:1.