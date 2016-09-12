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    Ринат Билялетдинов: «Спартак» Карреры на правильном пути»

    Известный российский специалист Ринат Билялетдинов отметил изменения, которые случились в столичном «Спартаке» после назначения на пост главного тренера итальянца Массимо Карреры.

    – Что изменилось в спартаковской игре после назначения Карреры?

    – Аленичев использовал трех центральных защитников. Каррера отказался от этой схемы, что на обороне отразилось в лучшую сторону. Нет прежних дыр и провалов, сохраняется компактность. Если Комбаров в каждом матче будет отрабатывать на фланге так же, как сегодня, четырех защитников «Спартаку» вполне достаточно. Плюс это позволяет выдвинуть в помощь к Зе Луишу, например, Попова. В чем уязвимость схемы с тремя центральными защитниками?

    – В чем?

    – Если в твоем распоряжении нет форвардов высочайшего класса, сразу снижается атакующий потенциал. Впереди просто не хватает одного футболиста, тормозится игра. Жаль, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы. Было бы любопытно посмотреть, на что там команда способна. Каррера на правильном пути, но главные испытания у него впереди.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2016 06:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 12 сентября 2016, 13:02

      Верим!!!

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 12 сентября 2016, 10:27

      Целая армия болельщиков Спартака ждут 14-15 лет правильного пути, и возможно это и есть тот человек (Каррера) который приведет нас к чемпионству! Но впереди долгий путь, так что поживем поболеем и увидим! Спартак чемпион!!!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 09:24

      Каррера действительно на правильном пути, а вот с Рубином ты, Ринат был на неправильном пути, развалил хороший клуб....

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      Рейтинг: +6614

      maior-60 12 сентября 2016, 08:37

      Всё правильно сказал.

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