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    Мак: «У меня получилось доказать, что я заслуживаю места в стартовом составе «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от крупной победы над тульским «Арсеналом» в матче 6-го тура чемпионата России.

    — Команда выглядела очень хорошо с первых минут и действовала очень уверенно. Собственно, счет 5:0 это доказывает. Конечно, я рад, что забил свой первый гол, и, надеюсь, показал, что могу получить больше игрового времени, чем в последних матчах.

    — Какую установку давал вам Луческу?

    — В первую очередь я сам хотел доказать тренеру, что заслуживаю места в стартовом составе, что я — часть команды, я хочу забивать голы и приносить победы. Это моя цель. Кажется, у меня получилось. Я хотел выйти на поле, показать себя, а забитый мяч — это отличный бонус. Важнее всего то, что мы сумели победить.

    — Подобные голы — это часть вашего стиля?

    — Я регулярно пытаюсь обыгрывать один в один, обходить соперника и бить по воротам. Когда у меня есть шанс, то я это делаю. Сегодня как раз получился качественный удар, и я очень рад.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.09.2016 00:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 12 сентября 2016, 11:12

      Отличный дебют

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 09:04

      Мак от скромности не умрет!))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 12 сентября 2016, 08:41

      Молодец парень, красиво дебютировал !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > mik1954 12 сентября 2016, 09:30

      Это не дебют его, он уже выходил в официальных матчах за Зенит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 сентября 2016, 07:55

      Приехал то он играть, а вот будет ли вопрос большой и дело не в его игровых качествах

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 сентября 2016, 04:31

      Получилось）

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      Жентус 12 сентября 2016, 02:24

      Уважаю таких игроков, которые стремятся доказать свой уровень и трудятся без оглядки) Это дорогого стоит, парень приехал в футбол играть, а не зарплату получать. Вот таких по-больше бы.

      1
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      Рейтинг: +9

      d3wsgg 12 сентября 2016, 00:44

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 сентября 2016, 00:12

      гол красава

      2
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