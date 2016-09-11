Павлов: «Хотел бы извиниться перед болельщиками тульского «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов заявил, что хотел бы извиниться перед болельщиками своей команды за поражение в 6-ом туре чемпионата России от питерского «Зенита» (0:5)

«Хотел бы извиниться перед болельщиками. В ряде позиций мы допускали грубые ошибки. Совершенно не получилась игра впереди, видимо, мы неправильно сформировали группу атаки. Очень жаль болельщиков, которые сегодня набили битком стадион. Нам есть о чем подумать, есть о чем поговорить», – заявил Павлов в эфире канала «Наш футбол».