Кутепов: «Каррера находит для игроков «Спартака» нужные слова. Естественно, цензурные»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» в матче шестого тура российской Премьер-лиги.

«В целом провели хороший матч. Только в концовке второго тайма немного подсели. Играли уже больше на удержание счета. Ну, к счастью, выиграли. У «Спартака» никогда нет цели отдать мяч сопернику. Мы всегда хотим контролировать ход матча. Иногда это получается, а иногда – нет.

Конечно, Массимо Карерра изменил многое в игре в обороне, в «Спартаке». Перед матчем он находит для нас нужные слова. Естественно, цензурные! У нас все культурные. Слова Комбарова после матча с «Анжи»? Это просто эмоции, совершенно нормально. Ничего страшного», – сказал Кутепов.