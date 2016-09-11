Тотти: «Было слишком важно увенчать этот матч победным голом»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти, повторивший рекорд Паоло Мальдини в матче против «Сампдории» (3:2), поделился эмоциями от игры. Заметим, что Тотти забил гол с пенальти и отдал голевую передачу.

«Я стараюсь внести свой вклад, когда выхожу на поле, но победа – заслуга команды. Это был первый раз, когда я немного боялся, что не забью пенальти. Для меня было слишком важно увенчать этот матч победным голом. Когда закончу карьеру? Если я нахожусь в такой форме и правильно отношусь к делу, зачем тогда заканчивать?», – заявил Тотти..