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    Олег Иванов: «ЦСКА хорошо поработал в паузу на матчи сборных и «оторвался» на «Тереке»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о причинах поражения грозненского клуба в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:3).

    – Наверное, в паузе, которая была в чемпионате, армейцы хорошо поработали и как раз на нас «оторвались».

    – А «Тереку» пауза в чемпионате, выходит, на пользу не пошла?

    – Я бы так не сказал. Мы работали, готовились в привычном режиме. Сейчас необходимо проанализировать, в чем были наши ошибки.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.09.2016 16:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1811

      gor77 11 сентября 2016, 17:45

      Вот полное интервью Олега Иванова.



      — Олег, поделитесь впечатлениями от нового стадиона ЦСКА.

      — Приятно, что в России появляются такие арены. Теперь, думаю, болельщиков на матчах ЦСКА будет собираться намного больше — все-таки сюда и добираться удобнее, чем в Химки. Плюс сам по себе стадион отлично приспособлен для футбольного зрелища.

      — А с точки зрения футболиста что вам понравилось, а что нет на новой арене?

      — Все отлично — раздевалки, поле. Все, кроме результата.

      — В чем главная причина, что результат оказался отрицательным? Только ли в повышенной мотивации соперника?

      — Думаю, что ЦСКА продавил нас за счет класса.

      — Форвард армейцев Ласина Траоре никак не мог забить в российском чемпионате, а в ваши ворота сразу соорудил дубль. Как так получилось?

      — Траоре и раньше здорово играл в нашем чемпионате. Понятно, что где-то ему не хватало игровой практики, нападающий находился не в идеальных кондициях. Наверное, в паузе, которая была в чемпионате, армейцы хорошо поработали и как раз на нас «оторвались».

      — А «Тереку» пауза в чемпионате, выходит, на пользу не пошла?

      — Я бы так не сказал. Мы работали, готовились в привычном режиме. Сейчас необходимо проанализировать, в чем были наши ошибки.

      — Длительное отсутствие главного тренера Рашида Рахимова как-то сказалось на вашей команде?

      — Сегодня он уже был с нами. А вообще, конечно, когда главного тренера нет с командой, на длительной дистанции чемпионата это сказывается.

      «Спорт день за днем» Москва

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