Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч против «Локомотива»

Стал известен состав «Спартака» на матч 6-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива». Стоит отметить, что с первых минут в составе красно-белых выйдет Квинси Промес, чье участие во встрече было под вопросом из-за повреждения. В составе железнодорожников дебютирует Игорь Денисов.

«Спартак»: Ребров, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ромуло, Глушаков (к), Зобнин, Промес, Попов, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Кутин, Пуцко, Таски, Джано, Зуев, Мельгарехо, Мелкадзе.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Самедов, Коломейцев, Миранчук, Майкон, Хенти.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Янбаев, Логашов, Михалик, Касаев, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Ндинга, Портнягин, Шкулетич.

Напомним, что встреча состоится в 16:30 по московскому времени.