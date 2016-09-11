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  • Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч против «Локомотива»

Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч против «Локомотива»

11 сентября 2016, 15:51
7

Стал известен состав «Спартака» на матч 6-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива». Стоит отметить, что с первых минут в составе красно-белых выйдет Квинси Промес, чье участие во встрече было под вопросом из-за повреждения. В составе железнодорожников дебютирует Игорь Денисов.

«Спартак»: Ребров, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ромуло, Глушаков (к), Зобнин, Промес, Попов, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Кутин, Пуцко, Таски, Джано, Зуев, Мельгарехо, Мелкадзе.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Самедов, Коломейцев, Миранчук, Майкон, Хенти.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Янбаев, Логашов, Михалик, Касаев, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Ндинга, Портнягин, Шкулетич.

Напомним, что встреча состоится в 16:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Денисов Игорь Промес Квинси
Комментарии (7)
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vladik12
1473598815
Все-таки подшаманили по максимум Квинси. Надеюсь, принесет результат.
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Joko21
1473599099
Со Смоловым справились в прошлом туре. Думаю Промес не Месси и не Роналду
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subbotaspartak
1473599103
Вот и ладно, да будет игра, Паровоз под откос пора
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oyabun
1473599234
Береги себя Промес! Ты нам очень нужен для достижения Чемпионского титула!
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dimon2602
1473599829
Выйдет и забьет
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Дон Посей
1473600875
Наш паровоз, вперёд лети! Докажи, что Москва - это не только Спартак! Удачи!
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