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    Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч против «Локомотива»

    Стал известен состав «Спартака» на матч 6-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива». Стоит отметить, что с первых минут в составе красно-белых выйдет Квинси Промес, чье участие во встрече было под вопросом из-за повреждения. В составе железнодорожников дебютирует Игорь Денисов.

    «Спартак»: Ребров, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ромуло, Глушаков (к), Зобнин, Промес, Попов, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Кутин, Пуцко, Таски, Джано, Зуев, Мельгарехо, Мелкадзе.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Самедов, Коломейцев, Миранчук, Майкон, Хенти.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Янбаев, Логашов, Михалик, Касаев, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Ндинга, Портнягин, Шкулетич.

    Напомним, что встреча состоится в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 15:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 сентября 2016, 16:34

      Наш паровоз, вперёд лети! Докажи, что Москва - это не только Спартак! Удачи!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 11 сентября 2016, 16:17

      Выйдет и забьет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      гость shuh > dimon2602 11 сентября 2016, 16:41

      может быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 11 сентября 2016, 16:07

      Береги себя Промес! Ты нам очень нужен для достижения Чемпионского титула!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 сентября 2016, 16:05

      Вот и ладно, да будет игра,
      Паровоз под откос пора

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 сентября 2016, 16:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Со Смоловым справились в прошлом туре. Думаю Промес не Месси и не Роналду

      -5
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