Гацкан: «В равных составах «Зенит» не забил бы нам даже гола»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнениям о своих удалениях во встречах РФПЛ, отметив, что красная карточка, показанная ему в матче 3-го тура против «Зенита» (2:3), серьезно повлияла на результат данной игры.

«На мой взгляд, красные карточки были незаслуженные. Две из четырех желтых – 100% не по делу. И обе были вторыми... Наверное, нас чуть-чуть по-другому судят, чем остальные команды первой пятерки. Со своей стороны буду стараться впредь не давать судьям повода что-то такое придумать. Наверное, можно было мне и по-другому сыграть. Но и судья мог бы не ломать игру… Если бы мы в Петербурге играли в полном составе, думаю, «Зенит» даже гол не забил бы», – сказал Гацкан.