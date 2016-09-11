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  • Гацкан: «В равных составах «Зенит» не забил бы нам даже гола»

Гацкан: «В равных составах «Зенит» не забил бы нам даже гола»

11 сентября 2016, 15:15
11

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнениям о своих удалениях во встречах РФПЛ, отметив, что красная карточка, показанная ему в матче 3-го тура против «Зенита» (2:3), серьезно повлияла на результат данной игры.

«На мой взгляд, красные карточки были незаслуженные. Две из четырех желтых – 100% не по делу. И обе были вторыми... Наверное, нас чуть-чуть по-другому судят, чем остальные команды первой пятерки. Со своей стороны буду стараться впредь не давать судьям повода что-то такое придумать. Наверное, можно было мне и по-другому сыграть. Но и судья мог бы не ломать игру… Если бы мы в Петербурге играли в полном составе, думаю, «Зенит» даже гол не забил бы», – сказал Гацкан.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Гацкан Александр
Комментарии (11)
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тётя ASYA
1473597256
свистунок сломал всю красоту ! удаление , пендаль...
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семечкин
1473597436
Курбану Бекиевичу, как новому вице-президенту, не плохо бы своей властью запретить своим игрокам трепать языком, даже в перерывах между таймами, где игрокам улыбаются девочки с микрофонами и приглашают попиздеть.... ПРЕСС-СЛУЖБА ЕСТЬ В КАЖДОМ КЛУБЕ!!!!!
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порт
1473597817
Иногда лучше молчать, чем говорить.
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GoldPlayFIFARus9
1473599226
Если бы у бабушки был бы член,то она была бы дедушка. А вообще,не хер было удаляться
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balaton78
1473602369
Красавец, Гацкан! Все правильно сказал! Ростов реально боятся!
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человек просто
1473604958
Неизвестно какой счёт мог быть. Но что судейство было за Зенит бесспорно.
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yurdin
1473605395
Так вот против звенита играть: то болелы его чего-нибудь выкинут, то судья подкинет.
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Дон Посей
1473613394
Лезвия косилки точатся, комбайнёры и завгар в строю. - "Стрижём ГАЗоны, МЯСО, травку !.." РСМ, плюньте на завистливых оглоедов, они всё равно болеют за вас и наш футбол! С ув.
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