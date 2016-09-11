Гетце: «Одного удара в створ ворот соперника недостаточно для победы»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце прокомментировал поражение его команды во 2-ом туре Бундеслиги против «РБ Лейпцига» (0:1). По словам футболиста, недостаточно нанести одного удара в створ ворот соперника, чтобы победить. Также игрок отметил, что «Боруссия» позволила сопернику слишком многое.

«Пропускать гол на последних минутах – это очень горькая пилюля. Нет ничего, что вызывало бы сейчас улыбку. Мы очень хотели набрать три очка, но нам не удалось это сделать. Мы дали нанести по своим воротам десять ударов, в то время как сами ударили восемь раз. И лишь один наш удар пришелся в створ ворот. Этого недостаточно, чтобы победить», – сказал Гетце.