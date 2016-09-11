Маурисио: «Я в «Спартаке» только неделю, но уже хочу остаться здесь на постоянной основе»

Защитник «Лацио» Маурисио, на правах аренды выступающий за «Спартак», выразил желание остаться в московском клубе на постоянной основе. Отметим, что красно-белые имеют право выкупа игрока за 2 миллиона евро.

«Когда появилась возможность перейти в «Спартак», то я не стал долго думать. Это уникальная возможность. Приехал сюда как арендованный игрок, но хочу остаться на постоянной основе. Я тут только одну неделю, а мне уже все нравится. Я бы играл в «Спартаке» три, четыре, пять лет, сколько бог позволит. В какой момент понял, что хотел бы остаться в «Спартаке» надолго? Когда меня встретили, все были приветливы, хорошая обстановка, народ сфокусирован на работе, более профессионально подходит к делу», – сказал Маурисио.