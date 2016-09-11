Сунесс: «Де Брюйне играет на позиции, куда не любят выдвигаться центральные защитники»

Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс рассказал о том, как любит действовать полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

«Ему предначертано стать звездой. Он будет забивать, создавать моменты, при этом он играет на позиции, куда не любят выдвигаться центральные защитники», – заявил Сунесс в прямом эфире.

Напомним, ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в матче четвертого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:1) оценил готовность своих подопечных к Лиге чемпионов.