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Зидан: «Мы должны беречь Роналду»

10 сентября 2016, 22:17
5

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру Криштиану Роналду в матче третьего тура Примеры против «Осасуны» (5:2). Португалец отличился одним забитым голом.

«Роналду счастлив, а мы все рады, что он вернулся. Я хочу, чтобы он всегда был с нами. Против «Спортинга» в Лиге чемпионов он сыграет час или около того, а там посмотрим, что будет. Впереди много матчей, мы должны беречь его», – сказал Зидан.

Отметим, что это была первая игра Роналду после того, как он получил травму в финале Евро-2016.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Осасуна Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (5)
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alexfor
1473535526
пора бы уже начинать беречь..
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olic29ivica
1473537305
И по этому мы все будем целовать его в его глянцевый зад
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de bruyne
1473547490
Игроков покупать нельзя придется жопу лизать
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BarcaForca
1473590355
Берегите-берегите только таких у Вас пол команды. В связи с запретом на трансферы, резко, я уверен, начнут козни строить с целью повышения зарплаты игроки типа Бейл, Роналдо, Модрич и т.д. вся команда.
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