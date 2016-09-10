Зидан: «Мы должны беречь Роналду»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру Криштиану Роналду в матче третьего тура Примеры против «Осасуны» (5:2). Португалец отличился одним забитым голом.

«Роналду счастлив, а мы все рады, что он вернулся. Я хочу, чтобы он всегда был с нами. Против «Спортинга» в Лиге чемпионов он сыграет час или около того, а там посмотрим, что будет. Впереди много матчей, мы должны беречь его», – сказал Зидан.

Отметим, что это была первая игра Роналду после того, как он получил травму в финале Евро-2016.