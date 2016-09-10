Эррера: «Манчестер Сити» еще потеряет очки. Мы хотим быть чемпионами»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился впечатлениями после матча четвертого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2)

«Мы разочарованы и расстроены. Мы проиграли дерби на глазах болельщиков – это больно. Нужно спокойно проанализировать матч. Это первая игра, когда мы действовали не лучшим образом.

Нужно отметить и некоторые положительные моменты. Отношение к игре и наш дух во втором тайме были фантастическими. «Сити» будет терять очки. Мы в трех баллах от лидера и хотим быть чемпионами.

Мы плохо начали, все единоборства выигрывал соперник. Нужно понять, почему так вышло. Тем не менее мы играли хорошо. Это была не лучшая наша игра, но мы создали четыре или пять моментов и могли сравнять счет», – сказал Эррера.