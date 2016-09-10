Яковлев и Обертан сыграют с первых минут за «Анжи» в матче с «Оренбургом»

«Оренбург» и «Анжи» назвали стартовые составы на матч шестого тура РФПЛ. Отметим, что в составе махачкалинцев с первых минут появятся новички клуба – нападающий Павел Яковлев и хавбек Габриэль Обертан.

Оренбург: Абакумов, Полуяхтов, Воробьев, Бамба, Малых, Андреев, Померко, Коронов, Георгиев, Ойеволе, Делькин.

Запасные: Руденко, Гутор, Жунич, Шогенов, Саная, Ефремов, Прудников, Нехайчик, Васиев, Кацалапов, Батов.

Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Менса, Гасанов, Эбесилио, Георгиевский, Бериша, Яковлев, Обертан.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Шандао, Белов, Паршивлюк, Кузьмин, Щербак, Маевский, Иличевич, Газимагомедов, Амаду, Будковский.