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    Яковлев и Обертан сыграют с первых минут за «Анжи» в матче с «Оренбургом»

    «Оренбург» и «Анжи» назвали стартовые составы на матч шестого тура РФПЛ. Отметим, что в составе махачкалинцев с первых минут появятся новички клуба – нападающий Павел Яковлев и хавбек Габриэль Обертан.

    Оренбург: Абакумов, Полуяхтов, Воробьев, Бамба, Малых, Андреев, Померко, Коронов, Георгиев, Ойеволе, Делькин.

    Запасные: Руденко, Гутор, Жунич, Шогенов, Саная, Ефремов, Прудников, Нехайчик, Васиев, Кацалапов, Батов.

    Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Менса, Гасанов, Эбесилио, Георгиевский, Бериша, Яковлев, Обертан.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Шандао, Белов, Паршивлюк, Кузьмин, Щербак, Маевский, Иличевич, Газимагомедов, Амаду, Будковский.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 17:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 10 сентября 2016, 17:31

      У анжи довольно интересный подбор игроков.

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