Энрике: «Месси в состоянии сыграть с «Алавесом»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о готовности команды к матчу 3 тура Примеры против «Алавеса», а также поделился мнением о санкциях против мадридского «Реала» и «Атлетико».

«Что касается Месси, то мы должны были оценить ситуацию. Он позанимался с командой, позанимался индивидуально. Сейчас он готов сыграть против «Алавеса». Что касается Иньесты и Матье, то их физическое состояние улучшилось, но пока они не готовы играть весь матч. Санкции в адрес «Реала» и «Атлетико»? Когда это случилось с нами, я сказал, что это несправедливо, так что сейчас я тоже считаю, что это несправедливо. Но мы все смогли преодолеть и выиграли титулы. У «Реала» и «Атлетико» сильные составы», – приводит слова Луиса Энрике официальный сайт каталонского клуба.