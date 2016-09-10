ФНЛ. «Тосно» упустил победу над «Зенитом-2», «Кубань» поделила очки с «Соколом»

В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» на своем ушел от поражения с «Тосно» – 1:1. Одно очко в копилку петербуржского клуба принес Алексей Евсеев, в концовке встречи реализовавший пенальти. Отметим, что в середине второго тайма гости не сумели забить с одиннадцатиметровой отметки.

В другой встрече «Кубань» сыграла вничью с замыкающим турнирную таблицу «Соколом» – 0:0.

Первенство ФНЛ. 12-й тур

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Тосно (Ленинградская область) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Марков, 63; 1:1 – Евсеев, 80 (с пенальти).

Кубань (Краснодар) – Сокол (Саратов) – 0:0

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