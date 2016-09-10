«ПСЖ»: «Зарплата Ибрагимовичу была выплачена вовремя»

Пресс-служба «ПСЖ» прокомментировала высказывание нападающего «Манчестер Юнайтед» и бывшего игрока парижан Златана Ибрагимовича о том, что он скучает по своей зарплате.

«Наш клуб всегда соблюдает договоренности. Зарплата Ибрагимовичу была выплачена вовремя. Сейчас мы ждем документы, чтобы перечислить ему последний бонус. Если он желает обсуждать все это публично, пусть так и делает. Мы же не имеем такого права, поскольку эта информация конфиденциальна», – заявили в пресс-службе «ПСЖ».