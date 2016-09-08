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    Ибрагимович: «Я скучаю по своей парижской зарплате»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о том, как он себя чувствует на новом месте работы, и поделился размышлениями о перспективах своего бывшего клуба. Напомним, летом швед перешел в «МЮ» из «ПСЖ».

    «Я скучаю по своей парижской зарплате. Вот чего мне не хватает.

    Думаю, команда очень сильна. Они купили много игроков, но философия осталась прежней – выиграть все и добиться успеха в Лиге чемпионов.

    Но если ты можешь выиграть Лигу чемпионов, то и остальные могут. Это не так работает. Нужно тяжело трудиться, нужны время и терпение. Тогда все придет само собой. Но посмотрим, это уже другая проблема, и это не моя проблема», – сказал Ибрагимович.

    Зарплата футболиста в «МЮ» оценивается в 200 тысяч фунтов в неделю, что на 90 тысяч меньше, чем в «ПСЖ».

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.09.2016 23:31
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +183

      бочаров 10 сентября 2016, 08:22

      да годик поиграет мож два и сбежит в китай

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 сентября 2016, 18:46

      Хоть один бы раз вашу зарплату получить , а не свою)))

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 9 сентября 2016, 10:37

      На секундочку! Если перевести на рубли, то в МЮ Ибра получает 17 600 000 рублей!!!

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 сентября 2016, 10:33

      Приезжай к нам в Малые Ляли! Тут тебе скучать не придётся!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 9 сентября 2016, 10:30

      А я скучаю по зарплате Месси, Бэйла, Роналду.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 сентября 2016, 10:28

      Чтобы не скучать по прежней зарплате, ему лучше воспринимать свою нынешнюю как пенсию. Она ведь всегда поменьше... а пристроиться ещё на пару-тройку лет в топ-клуб в его возрасте могло и не свезти. В каком-нть Катаре, КИтае или даже MLS ещё успеет попылить... если захочет.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 9 сентября 2016, 10:03

      бедолага, на хлебе с водой теперь придется сидеть

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 9 сентября 2016, 09:29

      ...смешно пошутил...

      -2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 9 сентября 2016, 09:08

      Да ладно...после МЮ поедет в Сша или Китай. Там его точно деньгами не обидят))

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 9 сентября 2016, 08:46

      обиднел парняга

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