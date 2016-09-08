Ибрагимович: «Я скучаю по своей парижской зарплате»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о том, как он себя чувствует на новом месте работы, и поделился размышлениями о перспективах своего бывшего клуба. Напомним, летом швед перешел в «МЮ» из «ПСЖ».

«Я скучаю по своей парижской зарплате. Вот чего мне не хватает.

Думаю, команда очень сильна. Они купили много игроков, но философия осталась прежней – выиграть все и добиться успеха в Лиге чемпионов.

Но если ты можешь выиграть Лигу чемпионов, то и остальные могут. Это не так работает. Нужно тяжело трудиться, нужны время и терпение. Тогда все придет само собой. Но посмотрим, это уже другая проблема, и это не моя проблема», – сказал Ибрагимович.

Зарплата футболиста в «МЮ» оценивается в 200 тысяч фунтов в неделю, что на 90 тысяч меньше, чем в «ПСЖ».