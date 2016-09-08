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Ибрагимович: «Я скучаю по своей парижской зарплате»

8 сентября 2016, 23:31
31

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о том, как он себя чувствует на новом месте работы, и поделился размышлениями о перспективах своего бывшего клуба. Напомним, летом швед перешел в «МЮ» из «ПСЖ».

«Я скучаю по своей парижской зарплате. Вот чего мне не хватает.

Думаю, команда очень сильна. Они купили много игроков, но философия осталась прежней – выиграть все и добиться успеха в Лиге чемпионов.

Но если ты можешь выиграть Лигу чемпионов, то и остальные могут. Это не так работает. Нужно тяжело трудиться, нужны время и терпение. Тогда все придет само собой. Но посмотрим, это уже другая проблема, и это не моя проблема», – сказал Ибрагимович.

Зарплата футболиста в «МЮ» оценивается в 200 тысяч фунтов в неделю, что на 90 тысяч меньше, чем в «ПСЖ».

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (31)
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Rzn_za_cska
1473368090
Крахобор
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cska-62
1473369304
Откровенность - не порок, откровенность - это хобби!
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mel.dima82
1473372365
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
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Petrak86
1473389847
непорядок. Скинемся, поможем бедняге? Как с такими зарплатам можно вообще замечать эти самые зарплаты? Банк должен писать смски типа "вам на счет пришла очередная куча бабла. Баланс - дохериллион евро."
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4agaaa
1473397850
Сколько? Да за такие деньги я б вообще на поле не вышел, сочувствую Ибра)))
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Томь вперёд
1473398832
Шутканул однако!
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BoltCX
1473398917
нищеброд.
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каа
1473399745
У нас вакантное место физрука... 11 000 рублей в месяц...Полная ставка...Добро пожаловать!!!
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Lexa_Lexa
1473404611
бедолага, на хлебе с водой теперь придется сидеть
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momwig_
1473406135
Чтобы не скучать по прежней зарплате, ему лучше воспринимать свою нынешнюю как пенсию. Она ведь всегда поменьше... а пристроиться ещё на пару-тройку лет в топ-клуб в его возрасте могло и не свезти. В каком-нть Катаре, КИтае или даже MLS ещё успеет попылить... если захочет.
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