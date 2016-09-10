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    Кириченко: «Несмотря на новую должность, Бердыев – фактически главный тренер «Ростова»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями после победы в матче шестого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

    «Нам было тяжело играть из-за отсутствия ключевых игроков. Не хватало сыгранности. Проблемы были, но мы их ожидали. По составу на матч с «Баварией» сложно говорить. Посмотрим на состояние многих футболистов, которые травмированы и не играли сегодня», – сказал Кириченко.

    Также он прокомментировал дисквалификацию Кудряшова на три матча Лиги чемпионов.

    «Это серьезная потеря для «Ростова». Считаю, что чересчур строгое наказание за тот фол, который был. Ведь Кудряшов пытался сыграть в мяч. Ничего в этом такого нет. Я не понимаю, за что ему дали трехматчевую дисквалификацию».

    Кроме того, Кириченко рассказал о роли в клубе Курбана Бердыева, который был назначен вице-президентом.

    «Несмотря на новую должность Курбана Бекиевича, он фактически главный тренер команды».

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2016 00:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +345

      zadira56 10 сентября 2016, 14:15

      Ну и правильно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 сентября 2016, 09:42

      Мутные рокировки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 сентября 2016, 08:11

      Да лишь бы результат был!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3937

      Kollljan 10 сентября 2016, 07:53

      Очень непонятны выкрутасы с Бердыевым.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 10 сентября 2016, 07:16

      Все как он хотел - и тренер, и полномочия более широкие.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос > and4ever86 10 сентября 2016, 07:34

      ты прав ,он понял что не в спартаке и в какой другой команде таких полномочий ему не предоставят и вернулся,теперь будем смотреть на результат.УДАЧИ БЕРДЫЕВУ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 сентября 2016, 07:02

      Удачи Ростову в Лиге Чемпионов!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 сентября 2016, 05:50

      интересный сюжет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 03:35

      Курбану всегда было мало оставаться лишь тренером, вот рулить ещё трансферами и финансами это главное.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Aztec58 10 сентября 2016, 07:48

      я обсолютно с тобой согласен,он стал почти хозяином,но и спрашивать теперь с него будут...

      0
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 10 сентября 2016, 02:40

      Тёмная история....

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 сентября 2016, 02:33

      Всем ясно что он являлся и является де факта главном тренером Ростова.....удачи Курбану и его команде)))

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