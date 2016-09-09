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    Луческу: «Зениту» нужна свежая кровь. Шаг за шагом будем вливать ее»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал итоги летней трансферной кампании петербургского клуба, отдельно высказав мнение о приобретении защитника Ивана Новосельцева из «Ростова».

    «Раз Новосельцев находится в «Зените», то, наверное, он хороший футболист. Я верю в него. С первого дня в команде я думаю о том, чтобы в центре обороны у нас был россиянин. Хорошо, что мы осуществили такой трансфер. Это позволяет нам иметь больше вариантов при формировании состава.

    У меня есть команда, с которой я работаю и с которой должен добиваться высоких результатов. Я с самого начала говорил, что хочу сперва изучить возможности имеющихся в «Зените» игроков и только потом буду делать какие-то предложения по новичкам. Конечно, не ожидал, что мы потеряем двух ведущих футболистов: Халка и Гарая. Когда подписывал контракт, надеялся, что они останутся. Но отказать им было невозможно. Тут нужно учитывать интересы как игроков, так и клуба. Я уже не раз подчеркивал, что не хочу, чтобы «Зенит» зависел от того или иного футболиста. Мы строим командную игру. Хотелось видеть в «Зените» еще двоих молодых ребят. Пока не получилось дополнить ими состав. Надеюсь, это произойдет зимой или будущим летом. Прошел цикл в четыре-пять лет, команде нужна свежая кровь. Мы будем пытаться вливать ее, но делать будем это внимательно, шаг за шагом, чтобы не страдал результат», – заявил Луческу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2016 12:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12

      rompoliss 10 сентября 2016, 06:28

      Почитаешь ваши комменты. Даже сдесь нездоровая злоба.неужели и в правду - от нищеты так сносит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 сентября 2016, 19:06

      Цыган решил изменить тактику и сделать упор на оборону, Новосельцев отличный защитник !

      -1
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      Рейтинг: +143

      Essence 9 сентября 2016, 14:15

      Главное в тройке чтобы был минимум,иначе попрут.А,так,тренер хороший,не тратит миллионы запредельные на трансферы.ТОлько вот руководство у нас не терпеливое...Золото им сразу,здесь и сейчас...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      Топс 9 сентября 2016, 13:50

      Динамо должен всем денег

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 9 сентября 2016, 13:14

      цыган хорошо говорит только как будет на самом деле не покажут тебе на дверь

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 сентября 2016, 13:14

      Пугают такие слова трудящихся

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 9 сентября 2016, 13:11

      Тоже мне предок Дракулы!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 сентября 2016, 12:46

      Он не из Трансильвании родом?.. ))

      1
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