Ковалевски: «Не знаю, почему фанаты «Спартака» винят Федуна»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился воспоминаниями о владельце клуба Леониде Федуне.

«Мне сложно расценивать его управленческие качества, так как мне нечасто доводилось общаться с ним лично. Но я запомнил Леонида Арнольдовича как очень хорошего и щедрого человека.

Иногда он спускался к нам в раздевалку после матчей, посещал тренировки на базе, общался с игроками, тренерами. Помню, как несколько раз он организовывал встречи с командой в неформальной обстановке, приглашал всех футболистов, тренеров. Для нас, игроков, очень важно, когда высшее руководство постоянно находится с нами в контакте.

Не знаю, как с этим обстоят дела в «Спартаке» сегодня, но я уверен, что для повышения командного духа, для сплоченности в коллективе руководителю клуба стоит больше времени уделять своим подопечным.

Что касается болельщиков, то я не знаю, почему они винят в неудачах команды Леонида Федуна. У красно-белых недавно появился роскошный стадион, у клуба есть постоянное финансирование», – сказал Ковалевски.

За «Спартак» польский голкипер выступал с 2003 года по 2007.