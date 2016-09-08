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    Кутепов: «Березуцкий – живой пример, буду стараться сыграть за сборную 100 матчей»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от вызова в сборную России, а также отметил, что для него Василий Березуцкий является живым примером для подражания.

    «Является ли для меня Василий Березуцкий примером? Безусловно, Березуцкий – настоящий живой пример для нас всех. Буду стремиться к тому, чтобы тоже когда-нибудь сыграть свой 100-й матч за сборную. В составе «Спартака», конечно. Тренировки в сборной хорошие, так же как и тренер, настроение и атмосфера. Первый матч не дал каких-то положительных результатов, второй сыграли получше.

    По поводу моего статуса в «Спартаке» после игры за сборную – это абсолютно никак не влияет, сборная это сборная, клуб это клуб. В сборную приезжают ребята из разных клубов, у каждого свои навыки. Каждый привык к своим тренировкам. Отличия от атмосферы в «Спартаке» есть, но не буду вдаваться в подробности. У Черчесова свой специфический подход, отличный от работы нашего главного тренера Массимо Карреры«, – сообщил Кутепов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2016 18:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +979

      TUMS 9 сентября 2016, 04:07

      Таких как Березуцкий В. и Игнашевич просто уважать надо!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 22:02

      Для начала в Спартаке бы закрепиться, а то можно как Чернов - самый талантливый типа, сыграл за сборную и оказался в Енисее. Пути в футболе неисповедимы.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 8 сентября 2016, 21:05

      илюшенька,одумайся)берёза не может быть примером,он туп и глуп

      2
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Каратель 8 сентября 2016, 22:55

      Березуцкий, между прочем умный,в отличие от тебя школьника
      А так Жирков главный лауреат

      0
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      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > RamonCSKA 9 сентября 2016, 12:51

      неоднократно он свой "ум" показывал в высказываниях,как будто мозгом перднул

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 8 сентября 2016, 18:59

      не сотвори себе кумира ....

      1
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      Рейтинг: +8

      betbb 8 сентября 2016, 18:30


      Прогнозы футбольных матчей http://soccer.1bb.ru

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 сентября 2016, 18:24

      Хорошо, что думаешь так,
      Для начала отыграй сотку за Спартак.

      -1
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