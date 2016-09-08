Давыдов работает с основой «Спартака», Промес отсутствует на тренировке

Футболисты «Спартака» сегодня проводят тренировку на базе в Тарасовке. В общей тренировочной группе красно-белых занимаются игроки молодежной команды, среди которых присутствует нападающий Денис Давыдов.

Полузащитник Квинси Промес отсутствует на тренировке. Напомним, что у голландца выявлен мышечный спазм правого бедра. Хавбек Роман Зобнин, который отправлялся в расположение сборной России на товарищеские матчи, занимается по индивидуальной программе.