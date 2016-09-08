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    Давыдов работает с основой «Спартака», Промес отсутствует на тренировке

    Футболисты «Спартака» сегодня проводят тренировку на базе в Тарасовке. В общей тренировочной группе красно-белых занимаются игроки молодежной команды, среди которых присутствует нападающий Денис Давыдов.

    Полузащитник Квинси Промес отсутствует на тренировке. Напомним, что у голландца выявлен мышечный спазм правого бедра. Хавбек Роман Зобнин, который отправлялся в расположение сборной России на товарищеские матчи, занимается по индивидуальной программе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2016 17:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 8 сентября 2016, 19:17

      Очень надеюсь, что Давыдов сделает выводы из своей "ссылки" в Спартак 2 и вернется на прежний более высокий уровень мастерства, позволяющий играть за основной состав команды на постоянной основе. А рецепт для этого только один - работать и работать. Все условия в клубе для этого созданы, надо просто отрабатывать честно свои очень немаленькие зарплаты

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