Мангала: «Со мной в составе «Манчестер Сити» выиграл больше, чем без меня»

Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала, отданный в аренду в «Валенсию», уверен, что хорошо выступал за английский клуб.

«Дела у команды шли не очень хорошо, но статистика говорит, что больше матчей мы выиграли, когда я был на поле, чем когда меня не было.

Единственное, чего мне не хватило, так это выиграть АПЛ. Зато я поиграл в полуфинале Лиги чемпионов.

Я говорил с Пепом, но там было много других игроков, и он сказал, что понимает, что я хочу играть», – сказал Мангала.

Футболист перешел в «Манчестер Сити» из «Порту» летом 2014 года за 42 миллиона фунтов.