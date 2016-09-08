Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жена Тарасова: «Мой муж – боец, самое страшное – позади. Я рядом»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов успешно перенес операцию. Об этом сообщила на своей странице в Instagram его супруга Ольга Бузова.

    «Спасибо большое всем, кто писал, переживал, молился за моего мужа. Он уже рядом, со мной, все прошло хорошо. Мой муж – боец, самое страшное – позади. Я рядом», – написала Бузова.

    Напомним, Тарасов получил разрыв крестообразной связки, находясь в расположении сборной.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2016 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 8 сентября 2016, 14:11

      Посмотрите внимательно на фото, Тарасов - угрюмый, а Бузова - радостная , что ее фотографируют.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 8 сентября 2016, 10:22

      Для чего здесь публикуют подобного рода "новости" ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 сентября 2016, 09:54

      То, что он боец,-всем известно.Но народу нравятся больше работящие,техничные игроки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 8 сентября 2016, 07:56

      Локо надо его быстрее продавать. Он и так посредственный игрок, а после 'крестов' уже не заиграет как раньше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 8 сентября 2016, 07:56

      Играли в игры бузовой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 8 сентября 2016, 07:52

      Бузовы всегда вместе) молодцы)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 8 сентября 2016, 07:07

      Самое страшное позади - Я уже рядом.... даааа)))) сказанула в своем репертуаре...
      Здоровья и семейного счастья вам...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 8 сентября 2016, 06:58

      больше лечится чем играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 сентября 2016, 03:43

      А что сейчас так лечат разрыв крестов под капельницей???? Я отстал от медицины???

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 8 сентября 2016, 02:24

      Не Ольга. Он всего лишь ногомячист. Боец это другие спорты.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11