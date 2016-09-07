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    «Бенфика» ответила на претензии «Реала» по «делу Гарая»

    «Бенфика» ответила «Реалу» относительно претензий по поводу продажи защитника Эсекьеля Гарая в «Зенит» в 2014 году. Как заявляют представители «орлов», аргентинца невозможно было продать дороже шести миллионов, заплаченных петербуржцами, из-за последнего года контракта. Поэтому ни о каких якобы предложенных «Баварией» 15 миллионах речи идти не может.

    Напомним, «сливочные» пожаловались в суд на лиссабонский клуб из-за низкой цены, за которую Гарай был продан сине-бело-голубым. Мадридцы получили с этой сделки половину, а именно – три миллиона. По заявлениям Королевского клуба, «Бенфика» могла продать 29-летнего футболиста в «Баварию» за 15 миллионов, однако не сделала этого.

    Напомним, Гарай перебрался из «Реала» в Лиссабон в 2011 году.

    Источник: Record

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    07.09.2016 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 сентября 2016, 16:55

      все та же коррупция. официально заплатили мало а в личку остальное так как это было выгодно обоим Зениту и Бенфике

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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 сентября 2016, 16:08

      то на спонсора жалуются из-за МЮ, теперь из-за трансфера Гарая аж в 2011-м) кто объяснит что с Реалом?! денег не стало, или чего? а то такими темпами никто не захочет в будущем иметь дел со сливочными, будь-то трансфер или спонсорский контракт какой!

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