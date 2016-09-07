«Арсенал» может заменить Венгера на Хоу

«Арсенал» задумывается о смене тренера по окончании текущего сезона. На смену многолетнему наставнику «канониров» Арсену Венгеру может прийти главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу.

Французский специалист, возглавляющий лондонский клуб с 1996 года, может покинуть красно-белых по истечении срока контракта, рассчитанного до лета 2017 года. По поводу продления договора Венгер в данный момент находится в неопределенности.

Хоу занял с «Борнмутом» 16-е место в минувшем розыгрыше АПЛ, за год до этого выведя «вишен» в элитный дивизион впервые в истории клуба.