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«Арсенал» может заменить Венгера на Хоу

7 сентября 2016, 12:30
25

«Арсенал» задумывается о смене тренера по окончании текущего сезона. На смену многолетнему наставнику «канониров» Арсену Венгеру может прийти главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу.

Французский специалист, возглавляющий лондонский клуб с 1996 года, может покинуть красно-белых по истечении срока контракта, рассчитанного до лета 2017 года. По поводу продления договора Венгер в данный момент находится в неопределенности.

Хоу занял с «Борнмутом» 16-е место в минувшем розыгрыше АПЛ, за год до этого выведя «вишен» в элитный дивизион впервые в истории клуба.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Арсенал Борнмут Венгер Арсен Хау Эдди
Комментарии (25)
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SandersMax
1473240887
мне кажется еще будет контракт с Венгером
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Etiainen
1473241695
как Мутко, ничем не выгонишь. всех переживет
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Dgad
1473242544
Значит Арсенал ждет перестройка как и МЮ пару сезонов назад,)
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LMI
1473245901
Новость с "бородой", только вот правда ли это? Зачем это делать? Новый вариант Моеса? Не думаю, что наше руководство уж настолько наплевательски относится к клубу
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Фан666
1473247350
Дева Мария! Спаси Арсенал!
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Каратель помойников
1473249615
блин,ну и что что вывел,вон Дмитрий Аленичев тоже арсенал вывел.при всём уважении, в спартаке у него не получилось,опыт,опыт господа
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_FootFan
1473249949
Хмм...
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dolf666
1473250020
Арсеналу крайне необходимы перемены. Хоу в принципе со своим скромным составом хорошо сыграл в том сезоне. возможно с Арсеналом у него получится, и для игроков будет освежение какое-то. тренер молодой, не нудный как Веня. все топ-тренеры уже заняты. а кого бы вы предпочли у руля пушкарей?
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marslond
1473252528
Логично.
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ruverzema29rus
1473322291
Бердыев так то тоже свободен! А если серьезно, Симеоне вроде говорит об отъезде из Испании!!!
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