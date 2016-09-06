Семенов: «Черчесов после игры с Ганой сказал, что нам еще нужно работать и работать»

Защитник сборной России Андрей Семенов подвел итоги товарищеского поединка с Ганой (1:0) отметив, что сегодняшний соперник – уверенная в себе команда. Также игрок подчеркнул, что российские футболисты могли удваивать счет, но вместо этого создали себе проблемы.

«Гана – хорошая команда, уверенная в себе. Мы могли делать счет 2:0, но потом сами себе создали проблемы. Хорошо, что дотерпели. Когда не забиваешь хорошие моменты, появляется небольшая неуверенность.

Жесткие и грубые стыки с их стороны? Да нет, была нормальная мужская борьба. Черчесов после матча сказал, что надо прибавлять, если мы хотим выглядеть более убедительно, то нужно работать, работать и работать», – сказал Семенов.