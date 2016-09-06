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  • Семенов: «Черчесов после игры с Ганой сказал, что нам еще нужно работать и работать»

Семенов: «Черчесов после игры с Ганой сказал, что нам еще нужно работать и работать»

6 сентября 2016, 21:37
3

Защитник сборной России Андрей Семенов подвел итоги товарищеского поединка с Ганой (1:0) отметив, что сегодняшний соперник – уверенная в себе команда. Также игрок подчеркнул, что российские футболисты могли удваивать счет, но вместо этого создали себе проблемы.

«Гана – хорошая команда, уверенная в себе. Мы могли делать счет 2:0, но потом сами себе создали проблемы. Хорошо, что дотерпели. Когда не забиваешь хорошие моменты, появляется небольшая неуверенность.

Жесткие и грубые стыки с их стороны? Да нет, была нормальная мужская борьба. Черчесов после матча сказал, что надо прибавлять, если мы хотим выглядеть более убедительно, то нужно работать, работать и работать», – сказал Семенов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Гана Семенов Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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семечкин
1473188163
было бы странно услышать от Черчесова, что задача выполнена и сборная достигла высшей ступени развития))))))
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Коняга со стажем
1473190556
Пахать вам надо!
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cska-62
1473191861
Всё правильно Черчесов сказал. И разберёт ещё оба матча "по косточкам". С раздачей "люлей", но пока в ласковой форме... :-)))))
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