Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семенов: «Черчесов после игры с Ганой сказал, что нам еще нужно работать и работать»

    Защитник сборной России Андрей Семенов подвел итоги товарищеского поединка с Ганой (1:0) отметив, что сегодняшний соперник – уверенная в себе команда. Также игрок подчеркнул, что российские футболисты могли удваивать счет, но вместо этого создали себе проблемы.

    «Гана – хорошая команда, уверенная в себе. Мы могли делать счет 2:0, но потом сами себе создали проблемы. Хорошо, что дотерпели. Когда не забиваешь хорошие моменты, появляется небольшая неуверенность.

    Жесткие и грубые стыки с их стороны? Да нет, была нормальная мужская борьба. Черчесов после матча сказал, что надо прибавлять, если мы хотим выглядеть более убедительно, то нужно работать, работать и работать», – сказал Семенов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2016 21:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 сентября 2016, 22:57

      Всё правильно Черчесов сказал. И разберёт ещё оба матча "по косточкам". С раздачей "люлей", но пока в ласковой форме... :-)))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 6 сентября 2016, 22:35

      Пахать вам надо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 6 сентября 2016, 21:56

      было бы странно услышать от Черчесова, что задача выполнена и сборная достигла высшей ступени развития))))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11