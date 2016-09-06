Ташаев: «Динамо» должно доказать болельщикам, что вылет в ФНЛ был не более чем случайностью»

Хавбек «Динамо» Александр Ташаев отметил, что команда поставила перед собой задачу – в следующем году вернуться в Премьер-лигу, тем самым доказав болельщикам, что вылет в ФНЛ по итогам прошлого сезона является не более чем случайностью.

По прошествии 11 туров бело-голубые имеют в своем активе 26 очков и возглавляют турнирную таблицу.

«В ФНЛ настрой у «Динамо» боевой, настроение в команде хорошее. Мы идем на первом месте, но расслабляться ни в коем случае нельзя. У нас задача – сразу вернуться в Премьер-лигу и доказать нашим болельщикам, что это была случайность», – сказал Ташаев.