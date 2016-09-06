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    Нигматуллин: «Россия станет более футбольной страной, когда выиграет чемпионат мира»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

    «Фраза Леонида Слуцкого была сказана в контексте того, что на стадион ЦСКА было продано мало абонементов. Скорее можно говорить о финансовой проблеме населения, из-за которой разом не выкупаются все абонементы на стадион. У того же «Спартака» абонементов было продано в два раза больше, но и их стадиону уже два года, а «армейский» только был запущен. Здесь нужно учитывать различные факторы: старт продаж, сроки, насколько абонементы доступны по цене.

    Конечно, те же Бразилия, Испания или Германия являются более футбольными странами, нежели Россия, хотя и у нас тоже очень любят футбол. В 50-60-х у нас собирались полные стадионы, тогда народ ходил на все виды спорта, потому что не было обилия развлечений. Мы станем более футбольной страной, когда выиграем чемпионат мира, но до этого пока что далековато. Так что не стал бы торопиться сейчас с громкими заявлениями. Сейчас каждое слово Слуцкого звучит немного провокационно, потому что своими тренерскими действиями на Евро он разочаровал футбольную общественность. Но ничего, это футбольный мир, следующая победа вернет уважение к Слуцкому», – отметил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.09.2016 16:10
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +8017

      nik55 7 сентября 2016, 16:14

      в настольный футбол если только выиграет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 7 сентября 2016, 15:09

      ЧМ, ЧМ! ... Для начала надо КОЕ-КОМУ сильно постараться, чтобы ЧМ18 вообще не отобрали! Судя по Рио, всё планомерно ведётся именно к этому большому женскому половому органу...Сука, либо никто не приедет, кроме дружественной Турции и вечно братской Белоруси. Тогда выиграем, может быть....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 7 сентября 2016, 13:14

      Интересно знать, что за траву курят все наши "знатоки" футбола?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 7 сентября 2016, 11:16

      а она его не выиграет, вывод - мы не станем футбольной страной

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 7 сентября 2016, 10:44

      В 2222 году))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 6 сентября 2016, 19:31

      сначала надо стать футбольной страной, а уж потом мечтать о чемпионстве

      2
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      Рейтинг: +24

      seawave 6 сентября 2016, 19:22

      Лет через 120 видимо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 сентября 2016, 19:13

      Стадион нужен не коням, их столько не наберётся, стадион, он же торгово-офисный центр, нужен только Гинеру.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 6 сентября 2016, 18:57

      Когда-то Пеле сказал что сборная СССР станет чемпион мира тогда,когда Бразилия станет чемпион мира по хоккею,так что увы

      4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 сентября 2016, 18:54

      Офигеть,Руслан! Станем чемпионами мира и ,потом,футбольной страной?

      0
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