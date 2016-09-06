Писарев: «Когда перестанут неправильно тратить государственные деньги, тогда и надо отменять лимит»

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев отметил, что в нынешних реалиях отечественного футбола, отменять лимит на легионеров нельзя.

«Лимит – меньшее зло, чем трата государственных денег. Отвечу коротко: когда у нас не будет такого расточительного отношения к госсредствам в футболе, тогда и можно отменять эту вынужденную меру. Все говорят про борьбу за место на поле при лимите, но толком не понимают, что за этим стоит.

Конкуренция в чистом виде – это пожирание одного другим. Выживает сильнейший. Может случиться так, что при том финансировании, какое у нас сейчас, российские футболисты вообще не выдержат конкуренции. И тогда придется собирать сборную из ФНЛ. По поводу натурализации – я ни за, ни против. Но не поддерживаю массовую натурализацию. О каком патриотизме в таком случае может идти речь, если мы на своих футболистов не ставим?», – заявил Писарев.