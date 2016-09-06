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  • Писарев: «Когда перестанут неправильно тратить государственные деньги, тогда и надо отменять лимит»

Писарев: «Когда перестанут неправильно тратить государственные деньги, тогда и надо отменять лимит»

6 сентября 2016, 09:45
11

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев отметил, что в нынешних реалиях отечественного футбола, отменять лимит на легионеров нельзя.

«Лимит – меньшее зло, чем трата государственных денег. Отвечу коротко: когда у нас не будет такого расточительного отношения к госсредствам в футболе, тогда и можно отменять эту вынужденную меру. Все говорят про борьбу за место на поле при лимите, но толком не понимают, что за этим стоит.

Конкуренция в чистом виде – это пожирание одного другим. Выживает сильнейший. Может случиться так, что при том финансировании, какое у нас сейчас, российские футболисты вообще не выдержат конкуренции. И тогда придется собирать сборную из ФНЛ. По поводу натурализации – я ни за, ни против. Но не поддерживаю массовую натурализацию. О каком патриотизме в таком случае может идти речь, если мы на своих футболистов не ставим?», – заявил Писарев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Писарев Николай
Комментарии (11)
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kykyi
1473144695
Если они не выдерживают конкуренции, тогда они и сейчас, сборная ФНЛ, в чем разница? При легионерах, есть стимул подтянуться и есть у кого научиться.
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nik55
1473146390
молодец все сказано по делу
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cdzpbcn
1473149615
Отвечу коротко: когда у нас не будет такого расточительного отношения к госсредствам в футболе. Очень мягко сказал. Вот когда прекратится воровство госсредств и воров начнут сажать, тогда госсредства будут рациональней использоваться и будет виден хоть какой то результат.
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DIDI 23
1473150124
На то они и государственные...
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Виталич
1473151834
правильно сказал..молодец..
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zadira56
1473154012
А когда перестанут?)
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