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    Агент: «Гранат, Паршивлюк и Яковлев не ставят деньги на первое место»

    Агент Владимира Граната, Сергея Паршивлюка и Павла Яковлева, которые расторгли контракты со «Спартаком», Михаил Череповский отметил, что футболисты в стремлении иметь постоянную игровую практику пошли на понижение своих зарплат.

    «Да, клуб прекратил сотрудничество с Паршивлюком, Гранатом и Яковлевым, и у нас были определенные договоренности с руководством. Но оглашать их я, естественно, не буду — это неправильно и неэтично. Могу лишь сказать, что вопрос денег для Граната, Паршивлюка и Яковлева далеко не на первом месте.

    Для всех троих наибольшую важность представляет игровая практика. В какой-то момент стало ясно, что будущего у ребят в «Спартаке» нет. В своих новых клубах, к слову, и Гранат, и Паршивлюк, и Яковлев пошли на понижение в зарплате. Я уверен, все трое еще заявят о себе в РФПЛ», – заявил Череповский.

    Источник: Известия

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    06.09.2016 09:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 сентября 2016, 10:43

      Да пусть себя проявляют,кто против то.Это чисто их дело.

      0
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      Рейтинг: +8017

      nik55 6 сентября 2016, 10:23

      не пи-ди деньги всегда на первом месте и у тебя тоже если нет то ты нищий

      4
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      Рейтинг: +76

      takca 6 сентября 2016, 10:18

      Да деньги для них не на первом месте. На первом месте у них большие деньги.

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 6 сентября 2016, 09:44

      Паршивлюк конечно выделяется из этой троицы...

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