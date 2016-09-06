Караваев: «Я сам захотел уйти из ЦСКА»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев раскрыл подробности своего перехода в пражский клуб из ЦСКА в летнее трансферное окно.

«В ЦСКА после возвращения из аренды говорили, что будут за мной следить, что на меня рассчитывают. Но прежде всего хочу сказать, что виноват я сам: где-то не показал себя, не проявил так, как было нужно. Я ни о чем не жалею.

Кто был инициатором трансфера из клуба? Я сам. Хочу сказать ЦСКА спасибо за то, что пошли мне навстречу и отпустили, — мне не хотелось терять и полугода, а хотелось играть. Лучшим вариантом было уйти и прогрессировать. Два года уже был в аренде, сколько можно?», – заявил Караваев.