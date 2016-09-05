«Болонья» намерена подписать Черчи зимой

«Болонья» намерена возобновить переговоры относительно перехода нападающего «Атлетико» Алессио Черчи во время зимнего трансферного окна.

Итальянец мог оказаться в стане «россоблу» нынешним летом, однако провалил медицинское обследование. Руководство «Болоньи» рассчитывает, что до нового года 29-летний футболист сможет избавиться от проблем со здоровьем, и сделка в конечном итоге состоится.

Минувший сезон Черчи провел на правах аренды в «Милане» и «Дженоа», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи в 24 поединках Серии А.